Arı ve Lavanta Afşin’de buluşuyor

Sağlıklı arı yetiştiriciliği semineri için Afşin’e gelen Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, Afşin’in, arıcılıkta bilimin rüzgarını arkasına almasını önemli bir adım olduğuna değindi.



Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen seminerin ardından arıcılık alanında ilçede gerçekleştirilecek projeler hakkında açıklamalarda bulunan HARÜM Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, “Afşin Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen projeler Afşin arısına ve Afşin balına sahip çıkmak demektir. Aynı zamanda arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, arıcılığın geliştirilmesi ve arıcılığı Afşin’in tanıtımında kütür ve turizmine katkı olarak kullanılması hedefleniyor. Böylece Afşinli arıcılarımızın balı kıymetlenecek, sağlıklı arı yetiştiriciliğiyle kaliteli arı üretilecek.” dedi.

Afşin Belediyesi ile imzalanan protokolle Hacettepe Üniversitesi her zaman Afşinli bal üreticilerinin yanında olacağını ifade eden Özkırım, “İlçemizdeki arıcılarımızın ürünlerini analiz edeceğiz. Doğru ürün üretmeleri konusunda hem uygulamalı seminerler vereceğiz ve ürünlerinin pazarlanması Hacettepe Üniversitesi güvencesiyle olacak. Afşin tüm dünyaya sadece kültürel miraslarıyla değil, doğaya verdiği önem, arıya verdiği önemle de kendini tanıtmış olacak” açıklamasında bulundu.



“Afşinli arıcılar bilimle buluştu”

Afşin’de doğru arıcılığın yapıldığını ve zamanla önemli adımların atılacağına da değinen Doç. Dr. Özkırım, şu ifadelere yer verdi: “Afşin’i şuanda bir sıfır önde kılan faktör bilimin rüzgarını arkasına alıp ilerliyor ve geçmişini, tarihini bu yönde kullanıyor. Bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca Afşin’e doğanın verdiği Binboğa yayları gibi avantajlar var. İlçemizdeki arıcıların bilimle buluşması onları daha ileri seviyeye taşıyacak. Zaten var olan geçmişlerini bilimle taçlandıracaklar ve çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkacak.”

“Lavanta ve arı aşk yaşıyor”

Türkiye’nin kayıtlara geçen tek bir parseldeki en büyük lavanta tarlasının Afşin’de bulunduğunu ve bu alanda arı evi projesinin hayata geçileceğine değinen Doç. Dr. Özkırım, “Doğada lavanta ve arı büyük bir aşk yaşıyor. Arı lavantaya konduğunda sarhoş olur, hiç kimseye saldırmaz ve sadece lavantadan nektarını alır. İlçemizde Türkiye’nin tek bir alanda en büyük lavanta tarlası oluşturuldu. Kayıtlara giren en büyük lavanta alanına Afşin Belediyesi ‘Ne yakışır?’ diye Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezine danışıldı ve rengarenk bir arı evi projesi hayata geçti. Arı evinde bulunacak arılar ilçemizdeki tüm arıları temsil edecek. Lavanta bahçelerine fotoğraf çekilmek için gelen ziyaretçiler arı lavanta buluşmasına tanıklık edebilecekler. Lavantadan nektarın nasıl çekildiğini gören ziyaretçilerimiz bal için de Afşin Belediyesini ve ilçemizdeki arıcıları adres gösterecek.” ifadelerine yer verdi.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, 380 dekarlık alanda oluşturulan lavanta tarlasında arıcılık faaliyetlerinin bulunacağını belirterek, “İlçemizde arıcılara yönelik düzenlediğimiz seminer projemizin bir parçası ve devamı gelecek. İlçemizdeki arıcılarımızın arı hastalıkları ve bakımı, doğru arıcılık konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Hacettepe Üniversitesiyle protokol imzaladık. Üniversite danışmanlığında projelerimizi hayata geçiriyoruz. Arıcılarımızın ürettiği bal ürünlerini tahlil ve analizlerini yaptırarak yüksek fiyatta satılmasını hedefliyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.



