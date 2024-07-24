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Arifioğlu, Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın önde gelen sanayicilerinden, Karacasu Tekstil kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fethi Arifioğlu bugün tedavi gördüğü sütçü imam üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti.

Arifioğlu, Hayatını Kaybetti

Arifioğlu, Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın önde gelen sanayicilerinden, Karacasu Tekstil kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fethi Arifioğlu bugün tedavi gördüğü sütçü imam üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:18

Arifioğlu’nun cenazesi Kahramanmaraş’ta 25 Temmuz 2024 perşembe günü Abdulhamithan caminde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şeyhadil mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

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ArifioğluHayatını Kaybetti
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