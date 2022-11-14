Arıtaşlı Öğrenciler Burssuz Kalmayacak

Dernek yönetimi 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs başvurularını aldı.

Başvuruları değerlendirerek 48 öğrenciye BURS verme kararı aldı.

Başvurular arasından yapılan komisyon değerlendirmesinde BURS almaya hak kazanan 48 öğrenciye burs kazandıkları iletişim yoluyla bildirildi.

Öğrenci Bursları hakkında konuşan Arıtaş Mahallesi Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak bu yıl 48 öğrencimize burs bağlama imkânımız oldu. Daha fazla öğrencilerimize BURS vermek istiyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizinden destek vermek isteyenler dernek yönetim kurulumuzla iletişime geçmelerini istiyoruz. Dernek başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, keselerine bereket ile birlikte hayırlı bol kazançlar diliyoruz.

Arıtaş Mahallesi Derneği olarak tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerken dernek yönetim kurulu olarak her zaman yanlarında bir telefon kadar yakın olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Burs verelim burslarımızla öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatlarını başarıyla tamamlasın.