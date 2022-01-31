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Armadaş’tan baca uyarısı!

ARMADAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, kış ayında kar yağışıyla beraber binalarda oluşan buz sarkıtlarının cihazlarda sorunlara yol açabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Armadaş’tan baca uyarısı!

Armadaş’tan baca uyarısı!

ARMADAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, kış ayında kar yağışıyla beraber binalarda oluşan buz sarkıtlarının cihazlarda sorunlara yol açabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:08
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Kış aylarında doğalgaz kombi, şofben ve sobalarda en çok görülen arıza ve sorunlardan bir tanesi binalarda oluşan buz sarkıtlarının ve kar yağışının cihazların tesisatlarında tıkama ve arıza yapması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi. Kahramanmaraş’ta doğalgaz dağıtımını yapan ARMADAŞ’tan vatandaşlara bu konuda uyarı geldi. ARMADAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, cihazlarda oluşabilecek arızanın karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceğini ifade etti.

Genel Müdür Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde: “Kombi, şofben, soba vs. cihaz bacalarının üzerine düşen buz sarkıtları ve kar kütleleri bacaların bağlantı noktasından çıkmasına akabinde karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Tıpkı kömür sobalarında olduğu gibi tedbirsizlikten dolayı doğalgaz zehirlenmesi de kaçınılmaz. Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum lütfen bacalarınızı sık sık kontrol ediniz.”

Anahtar Kelimeler:
Armadaş’tan Baca Uyarısı!
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