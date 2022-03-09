Arsan kavşağı trafiğe açıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Arsan Kavşağı ile ilgili dün gece bir paylaşım yaptı.

Başkan Güngör, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tamamlanan alt geçidi 9 Mart Çarşamba (bugün) trafiğe açacağını belirtti.

Başkan Güngör, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilen Arsan Kavşağının tamamlanan alt geçidi yarın itibariyle trafiğe açılacaktır. Kahramanmaraş'a hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’ün bu açıklaması sonrası bugün köprülü kavşağın alt kısmı tek yönlü olarak trafiğe açıldı.