Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi alanlarında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Milli Mücadelemizin önemli isimlerinden Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı konakta gerçekleştirilen yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut yapıdaki betonarme kısımlar tarihi yapıya zarar vermeden kaldırıldı ve kullanılamaz hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar baştan aşağı yenilendi. Ayrıca özgün olmayan çatı örtüsü de tamamen sökülerek yerine restorasyon projesine uygun, üzeri alaturka kiremit kaplı çatı yapıldı. Restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konağın turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Şehrimizin Turizm Alanları Genişliyor

Tarihi Arslanbey Konağı’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrin tarihi yapılarını yenilemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Arslanbey Konağı’nda da bir dizi restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mevcut yapının tarihi dokusunu muhafaza ederek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm alanlarına bir yenisini daha kazandırmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.