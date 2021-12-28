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Arslanbey konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Milli Mücadele’nin en önemli isimlerinden Arslan Toğuzata’nın konut olarak kullandığı konakta Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. 19’uncu yüzyıl başlarında inşa edilen yapı, yeni işleviyle turizme kazandırılacak.

Arslanbey konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Arslanbey konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Milli Mücadele’nin en önemli isimlerinden Arslan Toğuzata’nın konut olarak kullandığı konakta Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. 19’uncu yüzyıl başlarında inşa edilen yapı, yeni işleviyle turizme kazandırılacak.

28 Aralık 2021 Salı 18:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Mücadele’nin en kilit isimlerinden Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konak olarak kullandığı yapıda başlatılan restorasyon devam ediyor. 19’uncu yüzyıla tarihlendirilen ve geleneksel yapım tekniklerinden “Bağdadi” ile şekillenen yapıda atıl hale gelen bölümler uzman restoratörler tarafından onarılırken, cephe de aslına uygun olarak yenileniyor.

Kadim Maraş mimarisinin en belirgin örneklerinden olan konut, yenilenmiş haliyle şehrin tarihi mirasını yansıtmasının yanında mutfak kültürünün tanıtımı amacıyla da hizmet verecek. Konakta devam eden çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:56
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Arslanbey Konağı’nda Restorasyon çalışmaları Sürüyor
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