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Arslanbey Konağı’nda Restorasyon Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan Arslanbey Konağı’nın restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hayrettin Güngör, “Milli Mücadelemizin komutanı Arslanbey’in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Çok güzel bir proje hazırladık. Şehrimizin tarihi mekanlarını bir bir turizme kazandıracağız” dedi.

Arslanbey Konağı’nda Restorasyon Sürüyor

Arslanbey Konağı’nda Restorasyon Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan Arslanbey Konağı’nın restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hayrettin Güngör, “Milli Mücadelemizin komutanı Arslanbey’in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Çok güzel bir proje hazırladık. Şehrimizin tarihi mekanlarını bir bir turizme kazandıracağız” dedi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 11:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Arslanbey Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve 19. yüzyıl başlarında inşa edilen konakta kapsamlı bir projenin uygulandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milli Mücadelemizin komutanı Arslanbey’in konut olarak kullandığı yapıda restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. 19. yüzyıl başlarında inşa edilen konakta çatı yenilemeleri tamamlandı” diye konuştu.

2,5 Milyon TL’lik Yatırım

Projenin 2,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildiğini belirten Başkan Güngör, “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüze onaylattığımız proje kapsamında yapıda ince işçilikler devam ediyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni projelerimiz de olacak. Kadim bir tarihe sahip şehrimizde kültür varlıklarımızı bir bir turizme kazandırmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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Arslanbey Konağı’nda Restorasyon Sürüyor
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