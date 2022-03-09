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Asenalardan Kahramanmaraş’ta Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Asena birimi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle çeşitli meslek gruplarında görev yapan Kadınlar ve Şehit eşlerine ziyaret gerçekleştirildi.

Asenalardan Kahramanmaraş’ta Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

Asenalardan Kahramanmaraş’ta Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Asena birimi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle çeşitli meslek gruplarında görev yapan Kadınlar ve Şehit eşlerine ziyaret gerçekleştirildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 11:38
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Ziyarette "Har-i Bülbül Çiçeği" kolyesi hediye edildi.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada;

“Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyoruz.

"Karabağ Şuşa'da yer alan Har-ı Bülbül çiçeği, adını yakından bakınca, üç farklı yöne yayılan üç yaprağın, İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı oluşundan almaktadır. Har-ı Bülbül çok kırılgan bir çiçektir. Toprağından ayrılamaz, ayrılırsa solarak ölür.

Kadınlarımız Geleceğimizin Mimarı Nadide Birer Çiçektir.

Toprağından Sökülen Kadınlarımız Kaybedilmiş birer Har-ı Bülbül'dür.” Denildi.

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Asenalardan Kahramanmaraş’ta Dünya Kadınlar Günü Ziyareti
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