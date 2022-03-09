Asenalardan Kahramanmaraş’ta Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

Ziyarette "Har-i Bülbül Çiçeği" kolyesi hediye edildi.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada;

“Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyoruz.

"Karabağ Şuşa'da yer alan Har-ı Bülbül çiçeği, adını yakından bakınca, üç farklı yöne yayılan üç yaprağın, İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı oluşundan almaktadır. Har-ı Bülbül çok kırılgan bir çiçektir. Toprağından ayrılamaz, ayrılırsa solarak ölür.

Kadınlarımız Geleceğimizin Mimarı Nadide Birer Çiçektir.

Toprağından Sökülen Kadınlarımız Kaybedilmiş birer Har-ı Bülbül'dür.” Denildi.