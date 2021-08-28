ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Zafer bayramımız kutlu olsun’

Dr. Yıldırım, “Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha yaşayarak deneyimlediğimiz, ulus olarak kenetlenerek zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığımız şu günlerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Vatan toprağı ve bağımsızlık denildiğinde paylaşmanın, birlik ve beraberliğin milletin önceliği olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında kazanılan ve tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz sırasında şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anar, nice Zafer Bayramlarını sağlık ve mutlulukla kutlamayı dilerim” ifadelerini kullandı.