ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Bayramlar, paylaşmanın ve hatırlanmanın anlam kazandığı özel günlerdir” dedi.

İnsani değerlerin, karşılıklı dostluk, kardeşlik duygularının güçlendiği, sevgi ve saygının yoğun yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirten Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yakın zamanda yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketinde kaybettiklerimizin acısını yaşarken, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte gelmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıların son bulmasını diliyor, bayramın verdiği manevi güçle aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmesini temenni ediyorum.”