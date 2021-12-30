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ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:44
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SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yaşanan zor günlerin 2022 yılında sona ermesi, insanların bir arada barış ve huzur dolu günler geçirmesi temennisinde bulunan Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Özellikle son iki yıldır bütün insanlığın yaşadığı pandemi süreci bize önceliğin sağlık olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umutlarınızın yeşerdiği, ailenizin ve sevdiklerinizin yanınızda olduğu, sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar dilerim.”

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ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan Yeni Yıl Mesajı
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