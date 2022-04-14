Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev

ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:22
banner459

TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlık Divanını seçmek ve sektörün güncel konularını görüşmek üzere Ankara’da düzenlenen toplantıda başkan yardımcılığına seçilen ve SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Sağlık alanında birçok kademede görev aldım. Bundan sonra da güçlü bir ekiple halkımızın sağlığı için atılacak önemli adımlarda daha etkin rol alacağım için mutluyum” dedi.

Dr. Yıldırım, yeni görevine seçilmesinde kendisine güvenenlere teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM

1968 yılında Gaziantep’te doğdu. Atatürk Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültelerinde tıp eğitimi alan Dr. Yıldırım, Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde yüksek lisans eğitimini de tamamladı. SAHA Akademi MBA mezunudur.

Şırnak’ta mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Gaziantep’te sağlık kurumlarında görev yapan Dr. Yıldırım, 1999 – 2003 yılları arasında SANKO Holding’te görev yaptı. 2003-2010 yılları arasında Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2010-2019 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Müdür ve Başhekim olarak görev alan Dr. Yıldırım 2014 yılı itibariyle SANKO Üniversitesi’ne Genel Sekreter olarak da atandı.

TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı, Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı, Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği Başkanı, Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu Başkan Yardımcısı, Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi, Gaziantep Tabip Odası Üyesi, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği Üyesi, Gaziantep Lisesi Derneği Üyesi, Pratisyen Hekimler Derneği Üyesi, Beyaz Ay Derneği Üyesi ve Gaziantep Sağlık Eğitim Kültür Bizim Çocuklar Derneği Üyesi olan Dr. Yıldırım, İş Yeri Hekimliği ve Aile Hekimliği Sertifikalarına sahiptir.

MS Office, Santip, MAC programları kullanan, orta düzeyde İngilizce bilen Dr. Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır. Fırsat buldukça araştırma yapmak, çocuklarıyla vakit geçirmek, belgesel izlemek hobileridir.

Anahtar Kelimeler:
ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a Yeni Görev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!
Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!
Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak
Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak
MADO yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret
MADO yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret
Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten ‘Expo 2023’ Vurgulu Turizm Haftası Mesajı
Londra’dan Kahramanmaraş’a gönül köprüsü
Londra’dan Kahramanmaraş’a gönül köprüsü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber