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ASİD Genel Başkanı Yıldırım: “Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz”

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “Cumhuriyet’in ilanının, 99’uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

ASİD Genel Başkanı Yıldırım: “Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz”

ASİD Genel Başkanı Yıldırım: “Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz”

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “Cumhuriyet’in ilanının, 99’uncu yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

27 Ekim 2022 Perşembe 10:21

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Cumhuriyet’in ilanın 99’uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız zaferin gururunu, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılarak, gelecek kuşaklara teslim edilmesinin herkesin görevi olduğunu belirten Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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ASİD Genel Başkanı Yıldırım: “Cumhuriyetin Ilanının 99’uncu Yıl Dönümünün Coşkusunu Yaşıyoruz”
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