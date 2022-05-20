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Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki Aslanbey Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor

Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki Aslanbey Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 11:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek adına yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi yenileniyor. Caddede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama uygulamasına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki caddede sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla arterde ulaşım konforu sağlanacak. Gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Muhtar Sivri’den Başkan Güngör’e Teşekkür

Karaziyaret Mahalle Muhtarı Hacı Ahmet Sivri, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Aslanbey Caddesi’nin Yatırım Programı’na alınarak asfaltlanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e talebimiz olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatlarıyla caddemizde önce altyapı çalışması gerçekleştirildi. Ardında da ekipler sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Mahallemize kazandırdıklarından dolayı mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Aslanbey Caddesi Büyükşehir’le Yenileniyor
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