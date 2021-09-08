Atom Karınca Göksun’un Sorunlarına Ankara’da Çözüm Arıyor

CHP’li Ali Öztunç, Göksunlunun hayat kalitesini ülke şartlarının altına çeken temel sorunların çözümü adına, TBMM çatısı altında girişimde bulunarak iki ayrı önerge hazırladı.

Büyükşehir statüsü sonrası hizmet almakta daha zorlanır duruma gelen Göksun’da su, çöp ve yaşam alanı içerisinde yer alan maden sahası gibi sıkıntılara dikkat çeken Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan şu sorularına yazılı yanıt istedi;

1- Kahramanmaraş Göksun ilçesinin Karadut Mahallesindeki Maden ocağı mahalle içerisindeki hayatı olumsuz etkilemektedir. Maden ocağına yönelik herhangi bir denetim yapılmakta mıdır? En son ne zaman denetim yapılmıştır?

2- Göksun ilçesi Büyük Kızılcık Mahallesinde su sorunu yaşanmaktadır. Su sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir girişimde bulunmamasının nedeni nedir? Su sorununun çözülmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

3- Göksun ilçesi Bozarmut mahallesinde yaşanan su sorunun çözümü için herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

4- Göksun ilçesi Çardak Mahallesinde çöp toplama işi belediye tarafından haftada 2 kere yapıldığından mahalle de kötü koku ve çirkin görüntüler oluşmaktadır. Her gün toplanmamasının nedeni nedir?

5- Çağlayancerit ilçesi Bozlar ve Bayırlı mahallelerinde su deposu kullanılmaz haldedir. Su depolarının yenilenmesi ne zaman yapılacaktır.

“ÇARDAK’IN PTT ŞUBESİNE İHTİYACI VAR”

Atom Karınca ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle de bir soru önergesi verdi ve Çardak Mahallesinin acil PTT ihtiyacı olduğunu bildirdi. Öztunç önergesinde, “Kahramanmaraş Göksun İlçesi çardak mahallesinde çok sayıda emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Maaşlarını alabilmeleri ve çeşitli ödemelerini yapabilmeleri için PTT şubesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu mahallemize PTT şubesi açmayı düşünüyor musunuz?” dedi.