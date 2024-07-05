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Ayaklıcaoluk’un yeni içmesuyu hattı hızla ilerliyor!

KASKİ Genel Müdürlüğünce Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde başlatılan altyapı imalatları hızla sürüyor.

Ayaklıcaoluk’un yeni içmesuyu hattı hızla ilerliyor!

Ayaklıcaoluk’un yeni içmesuyu hattı hızla ilerliyor!

KASKİ Genel Müdürlüğünce Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde başlatılan altyapı imalatları hızla sürüyor.

05 Temmuz 2024 Cuma 17:35

Mahalleye yaklaşık 2 kilometrelik ilave içme suyu hattı kazandırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehri tüm alanlarda olduğu gibi altyapı noktasında da daha ileriye taşımak için yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bir yandan yerleşim yerlerinin altyapı hatları yenilenirken bir yandan da şehre yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kazandırılıyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Dulkadiroğlu ilçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi oldu.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla mahalleye yaklaşık 2 kilometrelik ilave içmesuyu hattı kazandırılıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Ayaklıcaoluk’uniçmesuyu sorunu çözüme kavuşacak.

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Ayaklıcaoluk’un Yeni Içmesuyu Hattı Hızla Ilerliyor!
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