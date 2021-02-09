Aydın Yıkan’dan 12 Şubat mesajı

Yıkan mesajında şunları söyledi;

“12 Şubat, milli birlik ve beraberliğimizin, kültürümüzün en büyük köşe taşıdır. Bu senede coşkuyla yad ediyoruz. Allah bize tekrar o günleri yaşatmasın. 12 Şubatta büyük bedeller ödeyerek tarihe adını altın harflerle yazdıran kahraman ecdadımız, bize bu toprakları vatan olarak bıraktı.

Burada bizlere düşen görev, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. Maraş’ı kurtarırken gösterilen birlik ve dayanışmanın, ekonomik gelişme, sanayi ve turizm alanlarında da gösterilmesini diliyorum.

Bu duygularla, 101 yıl evvel sergilenen Kurtuluş Mücadelesinin kahramanları ve aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”