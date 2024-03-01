Aydoğar’dan belediye ve AKBEL işçilerine müjde!

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, AKBEL A.Ş ve Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası’na (Hizmet-İş) bağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçilerine müjdeyi verdi.

Aydoğar, “İşçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapılması için seçimi beklemeye gerek yok. Seçim olmasa zam olmayacak mı? Bu kardeşlerimiz depremde varını yoğunu ortaya koydu, şehrimizin durumu ortada, ekonomik durumumuz ortada. Buna rağmen Türkiye’deki verilen en düşük maaş Kahramanmaraş’ta. Bu kardeşlerimizin haklarını savunmak için de geleceğiz. Aileleriyle birlikte yaşam standartlarını yükseltecek, zam, özlük hakları, destekler tarafımızdan bizzat verilecektir. 1 Nisan’a az kaldı, kardeşlerimiz bu zamana kadar ötelendiklerini unutmasınlar. Şuana kadar Türkiye’nin en düşük maaşını alan Akbel ve Hizmet İş Sendikasına bağlı işçi kardeşlerimiz 1 Nisan’dan sonra görevi devir aldığımızda Türkiye’deki diğer belediyelere göre en yüksek maaş alan kardeşlerimiz olacaktır. Ayrıca bu zamana kadar iş barışı olmayan belediyede, işçi kardeşlerimizle barışık bir yönetim de sergileyeceğiz ” Dedi.

YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİ’NDE İŞÇİLERİMİZ SOSYAL HAKLARINI ALACAKLAR

Yeniden Refah belediyeciliğinde, belediye çalışanlarının gerekli sosyal hakları alacağını vurgulayan Aydoğar, belediye işçilerinin aklının geride kalmayacağının altını çizdi. Aydoğar; “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerimiz diğer büyükşehir belediyelerindeki işçilere göre düşük maaş alıyorlar. Hemşerilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin haklarının bu kadar kısıtlı olması Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne yakışmıyor. Yeniden Refah belediyeciliğinde işçilerimiz hak ettikleri sosyal hakları elde edecekler. Maaşlarında iyileştirmenin yanı sıra gıda yardım paketi ve özel sağlık hakları gibi sosyal haklara da sahip olacaklar. 6 Şubat depremlerinde tüm hemşerilerimiz gibi belediye işçilerimizde büyük sıkıntılar yaşadı. Birçok işçimiz kendi ailesini güvenli bir yere koyduktan sonra şehirdeki ihtiyaçları yerine ulaştırmak için çalıştı. Enkazlar da yolların açılmasında çalışan işçilerimiz de oldu. Bu işçilerimiz senelerdir hak ettiği değeri görmüyorlardı. Yeniden Refah belediyeciliğinde bütün sosyal haklarını elde edecekler. İşçilerimizin aklı geride kalmayacak. Geçim sıkıntısı yaşamayacak. Bu şekilde hizmetler şehrimizin her noktasına daha sağlıklı bir şekilde ulaşır” şeklinde konuştu.