Aykut Balcıoğlu Türkiye'nin 40 yaş altı 40 CEO'su arasında!

Bu yıl dokuzuncusu yapılan araştırma, iş dünyasının en başarılı genç liderlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilirken, Balcıoğlu'nun seçilmesi Kahramanmaraş'ı gururlandırdı.

Araştırmada, 40 yaş altındaki CEO'ların yönettiği şirketlerin toplam cirosu bir önceki yıla göre %50 artış göstererek 228 milyar TL’den 348 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca, bu CEO'lar sayesinde istihdamın 43 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Aykut Balcıoğlu, “Ekonomist dergisinin '40 Yaş Altı 40 CEO' listesinde yer almak benim için büyük bir onur ve heyecan verici bir an! Türkiye’nin en başarılı genç liderleri arasında gösterilmek, hem benim hem de ekibim için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Bu başarı, birlikte başardığımız her şeyin bir yansıması. Destekleriyle yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma ve bu süreci mümkün kılan herkese sonsuz teşekkürler! Ekonomist dergisine de bu değerli ödül için minnettarım. Önümüzdeki başarılarla dolu uzun yolculuk için daha da büyük bir inançla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aykut Balcıoğlu’nun bu başarısı, Kahramanmaraş’ın genç liderleri arasında bir örnek teşkil ediyor ve gelecek dönemde daha fazla başarı bekleniyor.