Ayşin Mimarlık Mühendislikten 12 Şubat mesajı

Yüksek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“12 Şubat bu toprakların guru olan bir tarihtir. Geçmişimizi yad ediyoruz. Maraş, 12 Şubatta destan yazmıştır. Bu toprakların işgal edilemeyeceğini, edilse bile, ergeç düşmanın yurttan atılacağını tüm dünyaya duyurmuştur.

Milli mücadelenin ilk toplu haykırışı, Maraş Kurtuluş Harbi ile Anadolu’da ses buldu ve çığlıklaştı. Maraş Harbi, milli mücadelenin Anadolu’da parlayan ilk meşalesidir. Bu meşale sömürgeci devletlerin karanlık yüreklerine kor gibi düşüp ok gibi saplandı.

Kurtuluş mücadelesi kahramanlarından, Sütçü İmamlar, Senem Ayşeler ve adını saymadığımız bir çok ecdadımızı rahmet ve minnetle yad eder, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Bayramını canı gönülden tebrik ederim.”