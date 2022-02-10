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Ayşin Mimarlık Mühendislikten 12 Şubat mesajı

Ayşin Mimarlık-Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yüksek, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ayşin Mimarlık Mühendislikten 12 Şubat mesajı

Ayşin Mimarlık Mühendislikten 12 Şubat mesajı

Ayşin Mimarlık-Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yüksek, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:21
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Yüksek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“12 Şubat bu toprakların guru olan bir tarihtir. Geçmişimizi yad ediyoruz. Maraş, 12 Şubatta destan yazmıştır. Bu toprakların işgal edilemeyeceğini, edilse bile, ergeç düşmanın yurttan atılacağını tüm dünyaya duyurmuştur.

Milli mücadelenin ilk toplu haykırışı, Maraş Kurtuluş Harbi ile Anadolu’da ses buldu ve çığlıklaştı. Maraş Harbi, milli mücadelenin Anadolu’da parlayan ilk meşalesidir. Bu meşale sömürgeci devletlerin karanlık yüreklerine kor gibi düşüp ok gibi saplandı.

Kurtuluş mücadelesi kahramanlarından, Sütçü İmamlar, Senem Ayşeler ve adını saymadığımız bir çok ecdadımızı rahmet ve minnetle yad eder, Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Bayramını canı gönülden tebrik ederim.”

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Ayşin Mimarlık Mühendislikten 12 Şubat Mesajı
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