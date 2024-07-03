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Azerbaycan bulvarı çiçeklerle renkleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek arterlerinden Azerbaycan Bulvarı’nda refüjleri rengârenk çiçeklerle donatıyor.

Azerbaycan bulvarı çiçeklerle renkleniyor!

Azerbaycan bulvarı çiçeklerle renkleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek arterlerinden Azerbaycan Bulvarı’nda refüjleri rengârenk çiçeklerle donatıyor.

03 Temmuz 2024 Çarşamba 16:38

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında alt ve üstyapı yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de peyzaj ve bitkilendirme uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin en işlek arterlerinden Azerbaycan Bulvarı’nda çiçek dikimi, toprak tesviye ve peyzaj uygulamaları gerçekleştiriliyor. Orta refüjler rengârenk çiçeklerle donatılırken gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların beğenisini kazandı.

“Yeşil Alanların Sayısı Artıyor”

Mehmet Bayanı, “Şehrimizin çiçeklerle donatılması çok güzel. Çiçekler şehrimizi güzelleştiriyor. Ayrıca bitkilerin doğaya da faydası var. Bu çalışmaları çok değerli buluyorum” dedi. Ömer Faruk Çayır ise, “İzmir’de üniversite okuyorum. Kahramanmaraş’a 5 ayda bir geliyorum. En son geldiğime göre şimdi çok şey değiştiğini görebiliyorum. Deprem dolayısıyla şehrimizde ağaç ve çiçek gibi bitkiler azalmıştı. Şehrimiz adeta griye dönmüştü. Zaman geçtikçe bu noktada da ileriye gidiliyor. Yeşil alanların sayısı zamanla daha da artıyor. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Azerbaycan Bulvarı çiçeklerle Renkleniyor!
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