Azerbaycan Bulvarı’nda Çevre Düzenlemeleri Sürüyor

AFAD ve kardeş belediyeler iş birliğiyle şehre kazandırılan geçici çarşılarda alt ve üstyapı imalatlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yıkımın yoğun olduğu Azerbaycan Bulvarı’nda başlattığı çevre düzenlemelerini sürdürüyor. Toplam 30 iş yerinden oluşan Sakarya Ahşap Çarşı’nın ana cadde ile bağlantısını sağlayan kısmı kilit parkeyle kaplayan Büyükşehir, bölgeye yeni yürüyüş yolları da kazandırdı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir merkezinde yıkımın yoğun olduğuAzerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nda çevre düzenleme ve yürüyüş yolu imalatının program dâhilinde hızlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.