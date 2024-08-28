Azerin, Kahramanmaraş’ta konser verecek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden eğlenceli programlarla devam ederken 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çok özel bir etkinlik daha düzenlenecek.

30 Ağustos Cuma günü “Çırpınırdı Karadeniz” eserinin unutulmaz sesi Azerin,KAFUM Fuar Alanında sahne alacak. Sevilen sanatçı Azerin, seslendireceği eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla saat 21.30’da KAFUM’da gerçekleştirilecek Azerin konserine tüm vatandaşlar davet edildi.