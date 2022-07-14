BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Darbecileri de darbecileri destekleyenleri de asla unutmayacağız’

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmış, destanlar yazmıştır. Bu destanlardan birisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin özverisiyle, 15 Temmuz 2016 günü yazılan demokrasi destandır. İşte o tarihte, FETÖ’ye bağlı vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuş ve darbe kalkışması karşısında da halkımız tarafından unutulmaz bir destan yazılmıştır.”

15 Temmuz’un unutulmaz bir demokrasi zaferi olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “15 Temmuz 2016 tarihinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve masum sivilleri de hedef alan kalkışmada; Fethullahçı Terör Örgütü mensubu üniforma giymiş hainler, kendilerine emanet edilen tankı, topu, uçağı, helikopter ve ağır silahları, yine sinesinden çıktıkları kendi milletine yöneltmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, hain darbe girişimine karşı koyarak; ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.”

Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğu her mücadeleden muzaffer ayrıldığını aktaran Yardımcıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu temennilerde bulundu: “Tarihin her döneminde olduğu gibi, bundan sonra da tek yürek olmayı başarmak, bu ülkenin vatandaşları olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları ve yönetenleri, darbecilere destek olanları da asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar diliyorum.”