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BAAE Başkanı Yardımcıoğlu: “Deprem illeri mali felaketle karşı karşıya”

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden en çok etkilenen illere Kredi Garanti Fonu’ndan kullandırılan kredilerde faiz oranının yüzde 10’dan yüzde 60’a çıkarıldığını belirterek, istihdam üreten işletmelerin yükünü hafifletmesi için hükümete çağrıda bulundu.

BAAE Başkanı Yardımcıoğlu: “Deprem illeri mali felaketle karşı karşıya”

BAAE Başkanı Yardımcıoğlu: “Deprem illeri mali felaketle karşı karşıya”

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden en çok etkilenen illere Kredi Garanti Fonu’ndan kullandırılan kredilerde faiz oranının yüzde 10’dan yüzde 60’a çıkarıldığını belirterek, istihdam üreten işletmelerin yükünü hafifletmesi için hükümete çağrıda bulundu.

30 Mayıs 2024 Perşembe 09:27

Yardımcıoğlu, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Kredi Garanti Fonu’ndan kredi kullanan ‘Deprem Şehirleri’ değişken faizin yüzde 60’lara dayanmasının bir sonucu olarak büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Ve bu durum şu an için beka meselesi haline gelmiştir” dedi.

Hükümet edenlerin aldıkları yanlış ekonomik kararların ceremesinin, istihdam sağlayan sanayicilerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması sonucunu doğurduğuna dikkat çeken BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu:

“Toplumun her kesimi mutsuzken bu sanayicilerin yaşadığı ‘sevimsiz süreç’ tamamen bir beka meselesine dönüşmek üzeredir. Kullandırılan kredileri işyerlerinin onarımında kullanan, üretim sermayesi yapan işletmelerin borcu katlanmaktadır. Ve ödenebilir olmaktan çıkmıştır. Yükselen faiz ve ödenemeyen kredi, iflas etmek üzere olan firma sayısını artırmıştır. Sanayicilerin bu faizle mücadele edecek gücü kalmamıştır. Her şey sayılardan ibaret değildir. Bu bölge, Kahramanmaraş ve çevresi vebalı bir bölge olmak üzeredir ve buradaki işyerlerinin yarası kangren olmaktadır. Yüzde 10 faizle alınan kredinin faizi yüzde 60’a çıkmıştır. Yükselen faize karşı istihdam üreten işletmelerin yükünü hafifletmesi devlet olmanın bir gereğidir.”

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BAAE Başkanı Yardımcıoğlu: “Deprem Illeri Mali Felaketle Karşı Karşıya”
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