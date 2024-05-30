BAAE Başkanı Yardımcıoğlu: “Deprem illeri mali felaketle karşı karşıya”

Yardımcıoğlu, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Kredi Garanti Fonu’ndan kredi kullanan ‘Deprem Şehirleri’ değişken faizin yüzde 60’lara dayanmasının bir sonucu olarak büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Ve bu durum şu an için beka meselesi haline gelmiştir” dedi.

Hükümet edenlerin aldıkları yanlış ekonomik kararların ceremesinin, istihdam sağlayan sanayicilerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması sonucunu doğurduğuna dikkat çeken BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu:

“Toplumun her kesimi mutsuzken bu sanayicilerin yaşadığı ‘sevimsiz süreç’ tamamen bir beka meselesine dönüşmek üzeredir. Kullandırılan kredileri işyerlerinin onarımında kullanan, üretim sermayesi yapan işletmelerin borcu katlanmaktadır. Ve ödenebilir olmaktan çıkmıştır. Yükselen faiz ve ödenemeyen kredi, iflas etmek üzere olan firma sayısını artırmıştır. Sanayicilerin bu faizle mücadele edecek gücü kalmamıştır. Her şey sayılardan ibaret değildir. Bu bölge, Kahramanmaraş ve çevresi vebalı bir bölge olmak üzeredir ve buradaki işyerlerinin yarası kangren olmaktadır. Yüzde 10 faizle alınan kredinin faizi yüzde 60’a çıkmıştır. Yükselen faize karşı istihdam üreten işletmelerin yükünü hafifletmesi devlet olmanın bir gereğidir.”