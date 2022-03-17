BAAE Başkanı Yardımcıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Başkan Yardımcıoğlu, içinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili’nin, ilahî rahmetin tecelli ettiği gün olduğunu belirtti.

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Berat; bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran önemli bir gecedir. Berat, mağfirettir. Cenab-ı Allah’ın affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığımız af ile arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Yaradan’ımızın affına sığınma ve bağışlanma için eşsiz bir gece olan Berat Kandili, elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır. Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip, hata ve günahlarımız için Yüce Allah’ımızdan af dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık âleminin barış ve huzurla daha aydınlık yarınlara ulaşmasına vesile olmasını diliyorum.”