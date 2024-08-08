Bahadır Tatlıöz Fuarda Sahne Alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenenUluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda 10 Ağustos Cumartesi günü pop müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz sahne alacak. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek konserde Bahadır Tatlıöz; Eflatun, Benim Değil, Bende Özledim, Affet Beni ve Aldırma gibi sevilen parçalarını sevenleri için seslendirecek. Saat 21.30’da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.