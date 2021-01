‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’

Tarihi ve kültürel projelerle Kahramanmaraş Turizmine büyük bir ivme kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, ikinci etabını sürdürdüğü Bahtiyar Yokuşu projesiyle alternatif turizm alanları oluşturdu. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi gibi turistlerin uğrak mekanlarını oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi, Bahtiyar Yokuşu projesinin Kahramanmaraş’ın turizmin kalbi olacağını bildirdi.

Hafta sonu Bahtiyar Yokuşu çalışmalarını yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Okay, şu ana kadar proje kapsamında 50 tarihi konakta restorasyon çalışması yapıldığını dile getiren Başkan Okay, bu çalışmaların cephe iyileştirmek olarak yapıldığının altını çizdi.

Projeyle Kahramanmaraş turizminin alternatif bir alana kavuşacağını dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın ve ilçemizin turizm pastasından hak ettiği payı alması adına bir çok projeye imza atık. Bu projelerden bir tanesi de tarihi konaklarımızı restore ederek gün yüzüne çıkarmak oldu. Bu kapsamda ilçemizin en eski ve tarihi konaklarının bulunduğu alan olan Bahtiyar Yokuşu’nda bir çalışma başlattık. Şuanda ikinci etabının devam ettiği çalışmalar sonunda alanı turizmin hizmetine açacağız. Kahramanmaraş’ımıza gelen turistlerin şehrin tarihini yakından öğrenecekleri önemli bir noktada burası olacak. Ayrıca burada bulunan konakları proje kapsamında restore ettik. Bu konaklar vatandaşımıza aittir. Biz onlar adına buraları restore ederek şehrimize kazandırdık. Bu çalışmalar tamamlandığında bölgemiz turizmin merkezi haline gelecek. Kahramanmaraş’ımızın bu anlamda kazanım elde etmesi bizler için çok önemlidir. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da tarihi ve kültürel değerlerimizi turizmin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”