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Bahtiyar Yokuşu Turizmin Kalbi Olacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’na yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Tarihi dokusuna yeniden kavuşan Bahtiyar Yokuşu, Kahramanmaraş turizminin kalbi olacak” dedi.

Bahtiyar Yokuşu Turizmin Kalbi Olacak

Bahtiyar Yokuşu Turizmin Kalbi Olacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’na yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Tarihi dokusuna yeniden kavuşan Bahtiyar Yokuşu, Kahramanmaraş turizminin kalbi olacak” dedi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 16:05
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Tarihi Divanlı Mahallesinde bulunan Bahtiyar Yokuşu’nda 17’si tescilli 34 konağı restore ederek hizmete sundukları ifade eden Başkan Okay, tarihi konakların gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını ifade eden Başkan Okay, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkmasıyla bu durumun değiştiğine işaret etti. Özellikle son yıllarda ortaya koydukları konak restorasyon çalışmalarıyla bu durumun tersine döndüğünü bildiren Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline dikkat çekmiştik. Bu potansiyeli değerlendirme adına bir çok çalışma yapacağımızı beyan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmaların çoğunluğunu tamamladık ve hizmete sunduk. Şuanda şehrimize gelen ziyaretçilerin gezip, göreceği alanların sayısını artırmış durumdayız. Özellikle Mutfak Müzesi ve Bahtiyar Yokuşu bu konuda büyük bir fark yarattı. Bahtiyar Yokuşu şehrin tarihi dokusunu yansıtan, insanları kendine hayran bırakan bir yapıya sahiptir. Burada restore ettiğimiz konaklarda yaşayan insanlar var. Bu husus Bahtiyar Yokuşu’na ayrı bir önem katıyor. Kahramanmaraş’ın turizm de daha da iyi yerlere gelmesi adına bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Hatuniye Cami ve çevresinde de aynı çalışmayı yapacağız. Tüm bu projelerle birlikte Kahramanmaraş turizm de hak ettiği konuma gelecek.”
 

Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar Yokuşu Turizmin Kalbi Olacak
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