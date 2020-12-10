Bakan açıkladı Kahramanmaraş’ta sayı düşüyor

Ülke genelinde yatan hasta sayısının arttığını belirten Bakan Koca, "Bazı illerimizde bu daha belirgin. Doğrudan müdahale ile birçok ilimizde artış kontrolü sağlanmış olsa da, en ufak bir gevşemeye tahammülümüzün olmadığını belirtmek isterim. Sınırlı sayıda ilimizde yüksek risk halen devam etmektedir. Bu illerimizin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla tekrarlayan online görüşmelerimiz devam etmektedir. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor" ifadelerinin kullandı.

"İSTANBUL VE ANKARA'DA VAKA SAYISI AZALIYOR"

Bakan Koca açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı, ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısından yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir" dedi.