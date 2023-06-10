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Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret

Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ağırladı. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, Bakan Göktaş ve beraberindeki heyete; Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ve yaşlılara yönelik hayata geçirilen projeler, depremzedelere sağlanan sosyal yardımlar, YADES projeleri, kadın ve aile hizmetleri ve deprem sonrası psiko-sosyal destek çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

Şehrimiz İçin Gayret Göstermeye Sürdürüyoruz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bir dizi ziyarette bulunmak ve deprem sonrası alanındaki çalışmaları yerinde tespit etmek üzere şehrimize gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş,önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz ve il başkanımız misafirimiz oldular. Sayın bakanımıza ve misafirlerimize bakanlık alanındaki çalışmalarımızla ilgili bilgiler aktardık. Bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla yüksek bir koordinasyonla şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gayret göstermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret
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