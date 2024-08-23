Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta incelemede bulundu: "Deprem bölgesi tüm Türkiye’dir"

İncelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da trafik denetimi sırasında hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Peksoy’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Bölgede 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz çalıştığını belirten Kurum, "Deprem bölgesinde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandı. Şu ana kadar 76 bin yuva teslim edildi. Eylül ayında Cumhurbaşkanımız ile birlikte toplam 100 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ın Türkiye için önemli bir merkez olduğunu ve bu şehirde toplam 17 bin 592 yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini dile getirdi. Merkez, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerinin inşasına devam edildiğini belirten Kurum, "Yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşehrilerimize teslim edeceğiz," dedi.

Ayrıca, Kapalıçarşı projesi, Doğukent ve Güneşevler mahallelerinde de çalışmaların başlayacağını ifade eden Murat Kurum, Derepazarı alanında yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla Kahramanmaraş’a değer katacak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Ebrar Sitesi’nde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Bakan Kurum, bu bölgede yaşayan tüm depremzedelerin yıl dönümüne kadar yeni evlerine yerleşeceğini sözlerine ekledi.

Kurum, deprem bölgesinin Türkiye’nin ekonomik lokomotifi konumunda olduğunu da vurgulayarak, "Deprem bölgesi tüm Türkiye'dir. Biz kararlıyız, azimliyiz. Önce deprem bölgemizi, ardından ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz," ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’a, incelemeleri sırasında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüler, AK Parti milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve diğer kurum müdürleri eşlik etti.