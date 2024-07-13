Bakan Murat Kurum’dan Kahramanmaraş’a Boğaziçi müjdesi!

Bakan Kurum, “Buradan Kahramanmaraşlı hemşerilerimize verdiğimiz bir sözü yerine getirdiğimizin müjdesini de vermek istiyorum.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Boğaziçi bölgesinde heyelan riski nedeniyle “uygun olmayan alan” olarak belirlenmiş bir bölgemiz vardı.

Bilim insanlarımız; 6 ay boyunca bölgeyi tüm detaylarıyla çalıştılar. Biz de bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Bilimsel raporun sonucuna göre; söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı eğimin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verilmiştir.