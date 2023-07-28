Bakan Tunç; “Deprem bölgesinin imarı ve inşası en öncelikli hedefimiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere şehre gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırladı. Valilik ve AK Parti İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Cuma Namazı çıkışında Aşure Dağıtımı Programı’na katılan Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin Başkan Güngör’den bilgiler aldı.

Afete Dayanıklı Şehirler

Gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şehrimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz. Depremde zarar gören şehirlerimizin yeniden inşa süreci ile afet riskine karşı dayanıklı şehirler oluşturmamız en önemli hedeflerimizden. Bu hedefi gerçekleştirmek için de tüm konuların önüne bunu alıyoruz” ifadelerini kullandı.