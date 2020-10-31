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Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu

Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ulaştırma ile ilgili rapor sundu.

Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu

Balcıoğlu’ndan ulaştırma raporu

Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ulaştırma ile ilgili rapor sundu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kahramanmaraş programı kapsamında ulaşım yatırımlarının değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleştirildi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ulaştırma ile ilgili rapor sunarak, Kahramanmaraş iş dünyasının ulaştırma ile ilgili taleplerini iletti.

Balcıoğlu’nun sunduğu raporda, havayolu ulaşımı, yüksek hızlı tren projesi, güney çevre yolu, ulaştırma kampusu, karayolu yolcu taşımacılığı başlıkları altında özel sektörün talepleri ve yaşanan sorunlara yer verildi.

Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın ulaşım alanındaki en önemli ihtiyacının düzenli uçak seferleri olduğunu belirterek sabah erken saatlerde gidiş ve akşam geç saatlerde dönüş olmak üzere her gün İstanbul ve Ankara seferleri talep etti. Ayrıca, havayolu ulaşımında batı illeri ile işbirliğini güçlendirmek adına haftada 3 gün Antalya ve İzmir seferlerinin başlatılmasının gereğine vurgu yaptı.

Raporda şu açıklamalara yer verildi:

“HAVAYOLU ULAŞIMI

ulaşım alanındaki en önemli ihtiyacı düzenli uçak seferleridir. Bu bakımdan, sabah erken saatlerde gidiş ve akşam geç saatlerde dönüş olmak üzere her gün İstanbul ve Ankara, haftada 3 gün Antalya ve İzmir seferlerinin başlatılması kentin en büyük beklentisidir.

YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ

Demiryolu ulaşımının güçlendirilmesi ve Kahramanmaraş’ın turizm ve ticarette öne çıkan iller arasında yer alması için Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında hızlı trenin Kahramanmaraş Havalimanı’na bağlanması ve buradan transit geçitle doğu illerine ulaştırılması elzemdir.

GÜNEY ÇEVRE YOLU

Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasının desteklenmesi adına Aksu bölgesinden başlayarak yapımı devam eden Önsen Köprüsü ve oradan Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna bağlanan, şehri güneyden çevreleyen yeni bir çevre yolu yapılması çok büyük katkı sağlayacaktır.

ULAŞTIRMA KAMPUSU

Havaalanı, otogar gibi tesislerin bir bölgede toplanarak ulaşım yerleşkesi kurulması için Havalimanı-Terminal-Hızlı Tren İstasyonu’nun aynı bölgede konuşlandırılması ulaşım ve turizm sektörüne çok önemli katkı sağlayacaktır.

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA DESTEK

Pandemi dolayısı ile faaliyeti tamamen duran ve halen yüzde 50 yolcu kapasitesi ile faaliyetine devam eden karayolu yolcu taşımacılığı, bu süreçten direk etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

Sektörde, faaliyetin durması ile ciddi gelir kaybı oluşmuştur. Yüzde 50 yolcu kapasitesi bilet fiyatlarının artırılması ile kapatılmaya çalışılmış olmasına karşın sorun çözülememiştir. Bazı yolcuların pahalı fiyat yüzünden seyahat edememesi bir kısım yolcunun ise yüksek bilet fiyatı yüzünden uçakları tercih etmesi sebebi ile ciddi yolcu ve gelir kaybı meydana gelmiştir.

Bir diğer sorun ise halkın salgın korkusu sebebi ile seyahat etmemesi sonucu oluşan yolcu ve gelir kaybıdır. Bütün bu sorunların çözüme kavuşturulması için akaryakıtta indirim (ÖTV desteği), vergi, SGK gibi ödemelerin ertelenmesi, yüzde 50 kapasite kısıtlamasının kaldırılması çok yararlı olacaktır.”

Son Güncelleme: 31.10.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
Balcıoğlu’ndan Ulaştırma Raporu
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