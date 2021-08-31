Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO park yöresel ürün günleri
SANKO park yöresel ürün günleri
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
Elbistan’da açık hava etkinliği
Elbistan’da açık hava etkinliği
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı

Balık festivali 2 Eylül’de başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek “Balık Festivali” 2 Eylül’de başlıyor. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, birçok ikram ve gösteri de balık tutkunlarıyla buluşturulacak.

Balık festivali 2 Eylül’de başlıyor!

Balık festivali 2 Eylül’de başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek “Balık Festivali” 2 Eylül’de başlıyor. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, birçok ikram ve gösteri de balık tutkunlarıyla buluşturulacak.

31 Ağustos 2021 Salı 18:05
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Balık Festivali başlıyor.

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçe belediyeleri ve Balıkçılar Derneği ile işbirliği halinde oluşturacak organizasyon 2 Eylül Perşembe günü vatandaşlarla buluşacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek festival Milli İrade Meydanı’nda saat 17.00’da gerçekleştirilecek. Tatlı su balıkçılığı üretimi noktasında 2. sırada yer alan Kahramanmaraş’ta düzenlenecek etkinliğin, ticari potansiyeli de artırması hedefleniyor. Çocuklar için balık tutma yarışmaları, halkoyunları, geleneksel okçuluk ve balık ikramı gibi bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği festivale balık tutkunları ve vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Balık Festivali 2 Eylül’de Başlıyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’ndan Tarihi Dönüşüm
Dulkadiroğlu’ndan Tarihi Dönüşüm
Kahramanmaraş’ta İneb Projesi Meslek Sahibi Yapıyor
Kahramanmaraş’ta İneb Projesi Meslek Sahibi Yapıyor
Elbistanspor kongreye gidiyor
Elbistanspor kongreye gidiyor
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
Kahramanmaraş’ta Kesintisiz Ulaşım Hamlesi
Kahramanmaraş’ta Kesintisiz Ulaşım Hamlesi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber