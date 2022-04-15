Başarı öğrencilerden, ödüller Başkan Okumuş'tan

Her yıl yüzlerce öğrenciyi başarılarından dolayı ödüllendiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu kapsamda şehir dışı gezileri düzenliyor.

Bu yılda öğrenciler için Karadeniz turu düzenleneceğini belirten Başkan Okumuş, şunları söyledi;

“Sosyal Belediyeciliğin öncüsüyüz.

Türkoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin son sınıf öğrencileri misafirimizdi.

Ziyarette; Her yıl yüzlerce öğrencimizi Konya, Bursa Çanakkale, İstanbul ve Karadeniz turları ile ödüllendirdiğimiz gibi bu yılda başarılı öğrencilerimizi Karadeniz turu ile ödüllendirdik ve kitaplar hediye ettim.

Üniversiteye hazırlanan bu öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar dileriz.”