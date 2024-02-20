Başkan adayı Aydoğar “Adam kayırmacılığın, rüşvetin önüne geçmek için geliyoruz”

31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu İlçesi’nde bulunan Elmalar Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Elmalar’da vatandaşlara hitap eden Aydoğar, depremlerde yıkılmış, viran olmuş Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmak için bu yola çıktıklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta adam kayırmacılığın, rüşvetin ve rantın Yeniden Refah belediyeciliğinde son bulacağını belirten Aydoğar, seçilmeleri durumunda Elmalar’ın en büyük eksiği olan kesimhanenin yapılacağını ifade etti.

“KAHRAMANMARAŞ’IN BÜTÜN PROBLEMLERİNİ BİLİYORUZ”

Kahramanmaraş’ın bütün problemini bildiklerini ve çözümlerine hakim olduklarını belirten Aydoğar; “Yeniden Refah Partisi olarak depremden viran olmuş şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için, bu kutlu şehre, bu emin beldeye hizmet etmek için yola çıktık. Biz Kahramanmaraş’ın bütün problemlerini biliyoruz. Elmalar Mahallemizin su problemi olduğunu biliyoruz. Elmalar’ın en büyük eksiği kesimhane. Büyükşehir Belediyesini aldığımız zaman Elmalar’a kesimhane kuracağız. Bizler bu yola sevmek için çıktık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, AK Partili kardeşlerimiz, CHP’li kardeşlerimiz, MHP’li kardeşlerimiz, İYİ Partili kardeşlerimiz hiç fark etmez, biz bu yola hizmet etmek için çıktık” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEK BU KARDEŞLERİNİZE DESTEK VERİN”

Aydoğar; “Sizlere yol yapacak, sizlerin su problemini çözecek, sizlerin kesimhane problemini çözecek bu kardeşlerinize destek vermenizi istiyorum.31 Mart’ta sandığa giderken; enflasyonu, emeklilerimizin aldığı maaşın, işçilerimizin aldığı maaşın, elektrik ve su faturasının, doğalgaz faturasının, yem fiyatlarının hepsinin raporunu 31 Mart’ta vereceğiz. İktidara diyeceğiz ki; “Biz bu seçim senin belediyeni değiştirdik. Bu enflasyon devam ederse, 2028 yılında iktidarını da değiştireceğiz.” Bu mesajı vereceğiz. Artık çare var, artık alternatif var, artık Yeniden Refah Partisi var” dedi.

“İŞİ EHLİNE VERECEĞİZ”

Seçilmeleri durumunda işi ehline vereceklerini belirten Aydoğar; “Genel Başkanımız uğurlarken yolu olmayan, toprağında yetiştirdiği mahsulleri satamayan, bir bardak suya hasret kalan vatandaşları bize emanet etti. Bizleri sizlere hizmet etmek için Kahramanmaraş’a gönderdi. Kahramanmaraş’ta belediyelerde rantın önüne geçmek için geldik, bizler Kahramanmaraş’a adam kayırmacılığın, rüşvetin önüne geçmek için geldik. Peygamber Efendimiz Kabe-i Muazzama’yı fethettiğinde Kabe’nin anahtarını bir gayrı müslime vermişti, çünkü o işinin ehliydi. Bir siyasi partiye din ve mezhep gibi bakmıyoruz. Hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı musluktan su içtiğini, aynı depremi yaşadığını bildirmek için geldik” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİNDE YEM VE SAMAN DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Belediye başkanı olması durumunda besicilere yem ve saman desteğinde bulunacaklarını söyleyen Aydoğar; “Elmalar’a her zaman gelmiyoruz, bugün gelirken perişan halde bulunan yollarınızdan geçtik. Elmalar’daki problemlerden haberdarız. Elmalar neden Kahramanmaraş’ın besicilik fabrikası olmasın? Elmalar’ın en büyük ihtiyacı yol ve kesimhane. Elmalar’ın en büyük ihtiyacı belediyeden yer desteği. Yeniden Refah Partisi belediyeciliğinde yem ve saman desteğini biz vereceğiz. Bir ülkede gıda üretimi olmazsa istediğiniz kadar silah üretiminiz olsun. Gıdada ve hayvansal üretimde dışa bağımlıysa, istediği kadar silah tüfek üretsin, askeri aç kalır” diye konuştu.

“CEKETİMİZİ KOYSAK KAZANIRIZ ZİHNİYETİNE SON VERMEK GEREKİYOR”

Aydoğar, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Genel merkezimiz bir çalışma yürüterek Kahramanmaraş’ın belediye başkanı genç olmalı, dinamik olmalı ve mühendis olmalı dediler, beni göreve layık gördüler. Bu seçimlerde; “Ceketimizi koysak kazanırız” zihniyetine son vererek Yeniden Rehaf’ı seçerseniz iktidara büyük mesaj vermiş oluruz. Bu enflasyon durmazsa; “2028 yılında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı seçeceğiz” deyip mesaj vereceğiz.”