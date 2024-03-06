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Başkan Adayı Toptaş, Şehit Abdullah Çavuş’ta Vatandaşlarla Buluştu

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Hemşehrilerimizin güveni, duası ve desteği çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere daha da güç veriyor. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu güveni karşılıksız bırakmamak, afetlere dirençli ve daha yaşanabilir bir Onikişubat için yoğun çaba sarf edeceğiz” dedi.

Başkan Adayı Toptaş, Şehit Abdullah Çavuş’ta Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Adayı Toptaş, Şehit Abdullah Çavuş’ta Vatandaşlarla Buluştu

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Hemşehrilerimizin güveni, duası ve desteği çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere daha da güç veriyor. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu güveni karşılıksız bırakmamak, afetlere dirençli ve daha yaşanabilir bir Onikişubat için yoğun çaba sarf edeceğiz” dedi.

06 Mart 2024 Çarşamba 12:24

AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Onikişubat’ta merkez ve kırsaldaki mahalleleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş’ın yeni durağı Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi oldu. AK Parti Onikişubat İlçe Teşkilatının da yer aldığı programda, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Hanifi Toptaş, bölgede vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. Her bir vatandaşla tek tek ilgilenen ve taleplerini not alan Toptaş, Onikişubat için hedeflerinden de bahsetti. Nazik misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için mahalle sakinlerine teşekkür eden AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede: “Teşkilatımızla birlikte Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledik, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Hamdolsun Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde de büyük bir hüsnü kabul ve teveccüh gördük, hemşehrilerimizin desteklerini hissettik. Hemşehrilerimizin güveni, duası ve desteği çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere daha da güç veriyor. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu güveni karşılıksız bırakmamak, afetlere dirençli ve daha yaşanabilir bir Onikişubat için yoğun çaba sarf edeceğiz. Onikişubat için hazırız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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