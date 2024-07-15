Başkan Akpınar, “15 Temmuz milletin zaferidir”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Aziz Türk milletinin, imanından aldığı güçle her türlü zulmün karşısında durduğunu hatırlatan Başkan Akpınar, mesajında şunları söyledi: “Bugün, milletimizin hain darbe girişimine karşı durarak vatanına ve milli iradeye sahip çıktığı 15 Temmuz'un yıldönümünü anıyoruz. Bu anlamlı günde, canlarını feda ederek vatanımızı savunan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. 15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, hiçbir gücün vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya muvaffak olamayacağını gösterdiği bir gün olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bu destansı mücadele, birliğimize ve beraberliğimize olan inancımızı ve bağımsızlık tutkumuzu bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.”

“12 ŞUBAT RUHU 15 TEMMUZ’DA TECELLİ ETMİŞTİR”

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini hatırlatan Başkan Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kahramanmaraş’ın 12 Şubat Kurtuluş Mücadelesi'nde gösterdiği kahramanlık ruhu, iman ve inançla dolu duruşu, 15 Temmuz gecesi de aynı şekilde kendini göstermiştir. Tıpkı o gün olduğu gibi, milletimiz bugün de iman ve inancıyla, vatan sevgisiyle her türlü tehdidin karşısında dimdik durmuştur. Bu ruh, nesilden nesile aktarılacak ve ülkemizin geleceğini daima aydınlatacaktır.”

“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu vesileyle, milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor, milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inancımızı ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu uğurda canlarını ortaya koyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın."