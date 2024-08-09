Başkan Akpınar Ankara'da Temaslarda Bulundu

Başkan Akpınar, çeşitli bakanlıklarda, bakan yardımcıları, İller Bankası, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileriyle bir araya gelerek, kentsel dönüşüm, dijitalleşme, turizm, çevre projeleri ve diğer belediye hizmetleri konularında verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir de hazır bulundu.

İLLER BANKASI YATIRIM DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI KUBİLAY YILMAZ ZİYARET EDİLDİ

Başkan Akpınar, İller Bankası Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanı Kubilay Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette, Dulkadiroğlu ilçesinin kalkınması, gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret sonunda, İller Bankası ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve Dulkadiroğlu’nun daha modern, yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için atılacak adımlar konusunda mutabakata varıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI GÖKHAN YAZGI İLE TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN TURİZME KAZANDIRILMASI

Başkan Akpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ziyaret ederek, Dulkadiroğlu’nun zengin tarihi ve kültürel mirasını gündeme getirdi. Ziyarette, ilçede bulunan tarihi camiler, türbeler, konaklar ve geleneksel mimari yapılar gibi kültürel varlıkların turizme kazandırılması amacıyla atılacak adımlar üzerinde duruldu.

BTK KURUL İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI ZÜVER ÇETİNKAYA İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Dijitalleşme sürecinde Dulkadiroğlu’nun ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital altyapıyı güçlendirmek amacıyla, Başkan Akpınar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Züver Çetinkaya’yı ziyaret etti. Görüşmede, ilçede uygulanacak akıllı şehir projeleri, iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve veri güvenliği gibi konular ele alındı. Çetinkaya, Dulkadiroğlu’nun dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarda her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI HASAN SUVER İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE REZERV ALANLAR ÜZERİNE

Başkan Akpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver’i ziyaret ederek, Dulkadiroğlu’nda yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle depreme dayanıklı konutların inşası ve rezerv alanların değerlendirilmesi konularında yapılan görüşmelerde, Bakan Yardımcısı Suver, bu projelere bakanlık olarak her türlü katkıyı sunacaklarını ifade etti. Görüşme, Dulkadiroğlu’nun daha güvenli ve modern bir şehir haline getirilmesi için yapılacak ortak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ SUAT YILDIZ İLE YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Başkan Akpınar, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız’ı ziyaret ederek, Dulkadiroğlu’nun belediyecilik hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yapılan çalışmaları paylaştı. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği ile yürütülebilecek ortak projeler ve belediyeler arasındaki bilgi paylaşımının önemi vurgulandı. Genel Sekreter Yıldız, yerel yönetimlerin gelişimini desteklemek adına Türkiye Belediyeler Birliği olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TAHSİS DAİRESİ BAŞKANI ARİF MESUT ÖZDEMİR ZİYARET EDİLDİ

Başkan Akpınar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Tahsis Dairesi Başkanı Arif Mesut Özdemir’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Dulkadiroğlu’nun kalkınmasına yönelik projeler değerlendirildi ve bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli olan kaynaklar ele alındı. Başkan Akpınar, görüşme sonunda, Dulkadiroğlu’nun daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline gelmesi için yapılan tüm iş birliklerine teşekkür ettiğini belirtti.

BAŞKAN AKPINAR'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Akpınar, Ankara’daki temaslarının, Dulkadiroğlu’nun geleceği için atılan önemli adımları temsil ettiğini ifade etti. İlçenin tarihi, kültürel, çevresel ve dijital alanlarda kalkınması için yapılan görüşmelerin, Dulkadiroğlu’nun daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline gelmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Akpınar, bu süreçte iş birliği yapılan tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini sunarak, Dulkadiroğlu’nun gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.