Başkan Akpınar, Çocukların Heyecanına Ortak Oldu!

Yüzme eğitimi alan çocukların coşkusuna ortak olan Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu.

Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, yaptığı selamlama konuşmasında, spor tesislerinin çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bu tür projelerin toplumsal sağlığa ve sosyal hayata olan katkısına değindi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise yaptığı konuşmada, çocuklara ve gençlere verdikleri önemi vurguladı. Başkan Akpınar, "Bu proje, gençlerimizin sağlıklı büyümelerine katkıda bulunmak ve onları sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Sağlıklı bireylerin yetişmesi, güçlü bir toplumun temelidir. Dulkadiroğlu’nu sosyal ve kültürel açıdan daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz," dedi.

Yeni yüzme havuzunun açılışı, bölgedeki çocuklar ve gençler için önemli bir spor merkezi olacak. Bu tesisin, sadece spor yapma imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlaması bekleniyor.