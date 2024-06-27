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Başkan Akpınar Doğukent sakinleriyle toplantı yaptı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahallelerin sorunlarını yerinde çözmek ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm üretmek amacıyla mahalle toplantıları başlattı. İlk toplantıyı Doğukent Mahallesi’nde yapan Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızla istişare ederek sorunları yerinde çözüyoruz. Doğukent’in yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Akpınar Doğukent sakinleriyle toplantı yaptı!

Başkan Akpınar Doğukent sakinleriyle toplantı yaptı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahallelerin sorunlarını yerinde çözmek ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm üretmek amacıyla mahalle toplantıları başlattı. İlk toplantıyı Doğukent Mahallesi’nde yapan Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızla istişare ederek sorunları yerinde çözüyoruz. Doğukent’in yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 18:30

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte Doğukent Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluştu. Toplantıda, mahallenin sorunları ele alınarak vatandaşların talepleri dinlendi.

Başkan Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmada Doğukent konutları ile ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla paylaştı. TOKİ’nin kısa süre içinde proje ihalesini gerçekleştireceğini belirten Başkan Akpınar, Doğukent konutları sürecini yakından takip ettiklerini ve gelişmeler hakkında vatandaşları sürekli bilgilendireceklerini vurguladı.

Toplantıya katılan vatandaşlar, mahallelerindeki sorunları ve taleplerini doğrudan Başkan Akpınar’a iletme fırsatı buldu. Başkan Akpınar, mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunlara çözüm bulmak için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de toplantıda hazır bulunarak, ilgili konular hakkında vatandaşlara bilgi verdi ve sorularını yanıtladı. Toplantının ardından Başkan Akpınar ve ekibi, Doğukent Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların taleplerini dinlemenin önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, bu tür toplantıların devam edeceğini ifade etti.

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Başkan Akpınar Doğukent Sakinleriyle Toplantı Yaptı!
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