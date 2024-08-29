Başkan Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, mahalle sakinlerinin düşünce ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, her hafta farklı bir mahallede düzenlediği toplantılarla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda, mahallenin sorunlarına yerinde ve hızlı çözümler üretiliyor.

Başkan Akpınar, “Bu toplantılar, mahallemizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ederek anında harekete geçmemizi sağlıyor. Eskinarlı Mahallesi’nde sizlerin desteğiyle tüm sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Mahallede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Akpınar, belediye ekiplerinin mahallede kapsamlı incelemeler yaptığını ve acil müdahale gerektiren konulara hızlı çözümler sunduğunu ifade etti. Başkan Akpınar, "İnanıyorum ki, mahallemizin geleceğini inşa ederken gösterdiğimiz bu kararlılık, Eskinarlı'yı daha yaşanabilir ve huzurlu bir yer haline getirecektir." diye konuştu.

Toplantının sonunda mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini aldıklarını belirten Akpınar, “Eskinarlı Mahallesi’nin her bir sakininin görüşü bizim için çok kıymetlidir. Sizin sesiniz, bizim yolumuzu aydınlatan bir rehberdir. Birlikte daha güçlü, daha mutlu bir Eskinarlı için el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri ise, sorunlarını dile getirme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Akpınar’a mahalleye gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.