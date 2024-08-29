Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Başkan Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarına çözüm arayışında bulundu.

Başkan Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Eskinarlı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarına çözüm arayışında bulundu.

29 Ağustos 2024 Perşembe 08:37

Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, mahalle sakinlerinin düşünce ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, her hafta farklı bir mahallede düzenlediği toplantılarla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda, mahallenin sorunlarına yerinde ve hızlı çözümler üretiliyor.

Başkan Akpınar, “Bu toplantılar, mahallemizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ederek anında harekete geçmemizi sağlıyor. Eskinarlı Mahallesi’nde sizlerin desteğiyle tüm sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Mahallede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Akpınar, belediye ekiplerinin mahallede kapsamlı incelemeler yaptığını ve acil müdahale gerektiren konulara hızlı çözümler sunduğunu ifade etti. Başkan Akpınar, "İnanıyorum ki, mahallemizin geleceğini inşa ederken gösterdiğimiz bu kararlılık, Eskinarlı'yı daha yaşanabilir ve huzurlu bir yer haline getirecektir." diye konuştu.

Toplantının sonunda mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini aldıklarını belirten Akpınar, “Eskinarlı Mahallesi’nin her bir sakininin görüşü bizim için çok kıymetlidir. Sizin sesiniz, bizim yolumuzu aydınlatan bir rehberdir. Birlikte daha güçlü, daha mutlu bir Eskinarlı için el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri ise, sorunlarını dile getirme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Akpınar’a mahalleye gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta büyük panik: Lunaparkta baş aşağı mahsur kaldılar
Kahramanmaraş’ta büyük panik: Lunaparkta baş aşağı mahsur kaldılar
Modifiyeli ve klasik araç tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak!
Modifiyeli ve klasik araç tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak!
Kahramanmaraş’ta Emre Fel Rüzgârı Esti
Kahramanmaraş’ta Emre Fel Rüzgârı Esti
Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu
Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu
Azerin, Kahramanmaraş’ta konser verecek!
Azerin, Kahramanmaraş’ta konser verecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber