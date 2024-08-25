Başkan Akpınar, “Esnaf Kan Ağlarken Biz Gülemeyiz”

Deprem sonrası büyük yara alan Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticaret hayatı, esnaf ve sanayicinin adeta can çekiştiği bir döneme girdi. Çoğu işletme, depremden sonra toparlanmakta büyük zorluk yaşarken, bu zor durumun devam etmesi halinde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınabileceği gündeme geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da esnafın ve sanayicinin bu sorunlarına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Sık sık esnaf ve sanayici ziyaretlerinde bulunan Başkan Akpınar, bu ziyaretlerde birçok sorunun dile getirildiğini belirtti. Bu sorunların çözümü için temaslarda bulunduğunu söyleyen Başkan Akpınar, Ağustos ayı başında yaptığı Ankara ziyaretinde bu konuları dile getirdiğinin altını çizdi.



MÜCBİR SEBEP UZATILMALI, VERGİ BORÇLARI VE SGK BORÇLARI MUAF TUTULMALI

Kahramanmaraşlı esnafın depremin etkilerini yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Akpınar, bu süreçte esnafın ayakta kalabilmesi için yapılması gerekenleri bir kez daha vurguladı. Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın ve sanayicimizin bu zor süreçte ayakta kalabilmesi için mücbir sebep süresinin en az 5 yıla kadar uzatılması gerekiyor. Ayrıca, esnafın SGK ile vergi borçlarından 5 yıl süreyle muaf tutulması elzemdir," dedi.



ESNAFIN SORUNLARI, TOPLUMSAL BİR KRİZE DÖNÜŞÜR

Depremin oluşturduğu tahribatın yalnızca fiziki olmadığını, ekonomik boyutlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Başkan Akpınar, şunları söyledi: “Esnafımızın yaşadığı ekonomik zorluklar, yalnızca bireysel bir problem değil, toplumsal bir dayanışma ve güçlü bir destek mekanizmasını zorunlu kılan bir meseledir. Deprem felaketi sonrasında, şehrimizdeki ekonomik faaliyetlerin ciddi şekilde aksadığı bir dönemde, esnafımızın karşılaştığı bu sorunlar daha da derinleşmiştir. Bu süreçte, devletimizin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle hareket etmesi, bölgenin geleceği ve şehrimizin ekonomik istikrarı için hayati bir öneme sahiptir.Depremin oluşturduğu tahribat, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük yaralar açmıştır. Esnafımız, bir yandan deprem nedeniyle iş kayıpları ve müşteri azalması gibi sorunlarla boğuşurken, diğer yandan banka borçları ve kredi yükleri altında ezilmektedir. Eğer bu sorunlar acil bir şekilde ele alınmazsa, bankalara olan borçlar ödenemez hale gelecek ve esnafımızın yüzde 50'si kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Bu, ekonomik çöküşün ötesinde, toplumsal bir krize dönüşebilir.Şayet esnafımızı yeniden ayağa kaldıramazsak, şehrimizin depremden kaynaklanan yaralarını sarmamız, sosyal ve ekonomik anlamda toparlanmamız da büyük ölçüde zorlaşacaktır. Deprem sonrası toparlanma sürecinde, esnafımıza yönelik acil destek programları oluşturulmalı, kredi borçları yeniden yapılandırılmalı ve yerel ekonomiyi canlandıracak projeler hızla hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde, bugün görmezden geldiğimiz her problem, yarın daha büyük krizlerin kapısını aralayacaktır.”

Kahramanmaraş'ın yeniden eski günlerine dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu zorlu süreçte esnafımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların sesi olmak ve sorunlarını en üst mercilere iletmek bizim görevimizdir. Dayanışma içerisinde, el ele vererek, şehrimizi ve esnafımızı bu zorlu süreçten çıkarabileceğimize inanıyoruz. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde, esnafımızın yanında olmak, geleceğimizi inşa etmek anlamına gelmektedir," diyerek sözlerini tamamladı.