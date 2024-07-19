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Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ayakkabı ve Çantacılar İmalatı Kooperatifi Başkanı Muharrem Erpirti ile birlikte ayakkabı imalatı yapan esnaflarımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Başkan Akpınar, esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”

Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ayakkabı ve Çantacılar İmalatı Kooperatifi Başkanı Muharrem Erpirti ile birlikte ayakkabı imalatı yapan esnaflarımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Başkan Akpınar, esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

19 Temmuz 2024 Cuma 14:50

Ziyaret esnasında, esnafların karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Başkan Akpınar, yerel esnafın ekonomimizin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, onların her zaman yanında olduklarını belirtti.
Başkan Akpınar, "İş gücüne katkıda bulunan ve şehrimizin ticaret hayatına canlılık kazandıran esnaflarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Esnafımızla kurduğumuz bu güçlü bağlar sayesinde, birlikte daha güçlü ve başarılı bir geleceğe adım atmayı hedefliyoruz” Dedi.

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Başkan Akpınar“Esnafımızın Derdiyle Dertleniyoruz”
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