Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”

Ziyaret esnasında, esnafların karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Başkan Akpınar, yerel esnafın ekonomimizin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, onların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Başkan Akpınar, "İş gücüne katkıda bulunan ve şehrimizin ticaret hayatına canlılık kazandıran esnaflarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Esnafımızla kurduğumuz bu güçlü bağlar sayesinde, birlikte daha güçlü ve başarılı bir geleceğe adım atmayı hedefliyoruz” Dedi.