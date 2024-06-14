Başkan Akpınar, Kurban satış yerini ziyaret etti

Ziyaret kapsamında satıcılarla sohbet eden Başkan Akpınar, kurbanlık hayvanların sağlık durumları ve satış koşulları hakkında bilgi aldı.

Belediye olarak satıcıların ve alıcıların rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Akpınar, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri adına gerekli çalışmaları yaptık. İlçemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kolay ulaşabilecekleri bir noktada Kurban Satış Noktamızı hazırladık.

Pazartesi gününden bu yana da kurban satıcılarımız satışlarına başladı. Bugün onları ziyaret ettik. Yine hafta başından bu yana başlattığımız çorba ikramımız da pazar gününe kadar devam edecek. Bu konuda vatandaşlarımızın ve satıcılarımızın memnuniyeti bizleri çok mutlu etti.”

Belediye ekiplerinin kurban satış yerinde sürekli denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Akpınar, "Halkımızın ve satıcılarımızın memnuniyeti bizim için önceliklidir. Kurban Bayramı süresince de bu hassasiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



