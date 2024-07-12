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Başkan Akpınar, Şerefoğlu Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her hafta düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Akpınar, bu hafta Şerefoğlu Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek onların taleplerini ve önerilerini aldı.

Başkan Akpınar, Şerefoğlu Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Akpınar, Şerefoğlu Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her hafta düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Akpınar, bu hafta Şerefoğlu Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinleriyle birebir görüşerek onların taleplerini ve önerilerini aldı.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:40

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantı, Şerefoğlu Mahallesi Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, mahallelerin sorunlarını yerinde dinlemenin ve çözüm önerilerini halkla birlikte belirlemenin önemine değindi.

Başkan Akpınar, toplantının amacını şu ifadelerle özetledi: “Amacımız, mahallemizi daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir yer haline getirmek. Sizlerin görüşleri ve önerileri bizim için çok değerli. Çünkü en iyi çözüm, sorunun kaynağında olanlardan, yani sizlerden gelir. Büyük bir felaket yaşadık. Bu büyük felaketin yaralarını da hep birlikte çözeceğiz. Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üreteceğiz. Her hafta bir mahallemizde bu istişare toplantısını yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde bu çalışmayı sürdüreceğiz. Dulkadiroğlu ilçemizi güzelleştirme, daha yaşanılabilir yapma ve geliştirme adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz.”

Son Güncelleme: 12.07.2024 10:45
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Başkan AkpınarŞerefoğlu Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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