Başkan Akpınar, Şerefoğlu Mahallesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantı, Şerefoğlu Mahallesi Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, mahallelerin sorunlarını yerinde dinlemenin ve çözüm önerilerini halkla birlikte belirlemenin önemine değindi.

Başkan Akpınar, toplantının amacını şu ifadelerle özetledi: “Amacımız, mahallemizi daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir yer haline getirmek. Sizlerin görüşleri ve önerileri bizim için çok değerli. Çünkü en iyi çözüm, sorunun kaynağında olanlardan, yani sizlerden gelir. Büyük bir felaket yaşadık. Bu büyük felaketin yaralarını da hep birlikte çözeceğiz. Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üreteceğiz. Her hafta bir mahallemizde bu istişare toplantısını yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde bu çalışmayı sürdüreceğiz. Dulkadiroğlu ilçemizi güzelleştirme, daha yaşanılabilir yapma ve geliştirme adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz.”