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Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözüyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahalle toplantıları kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri ve önerileri yerinde dinlendi ve çözüm yolları belirlendi.

Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözüyoruz”

Başkan Akpınar, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözüyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahalle toplantıları kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Bu kapsamda Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri ve önerileri yerinde dinlendi ve çözüm yolları belirlendi.

18 Temmuz 2024 Perşembe 18:37

Başkan Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşın hizmetkârı olduklarını vurgulayarak, yapılan ve yapılacak tüm işlerde vatandaşlara hesap vereceklerinin altını çizdi.

“Şeffaf yönetim anlayışımız gereği, her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız ve birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu inşa edeceğiz” diyen Başkan Akpınar, “Namık Kemal Mahallemizin sorunlarını çözmek için gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu tür toplantıların mahallelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya ve hizmetleri bu doğrultuda şekillendirmeye yardımcı olduğunu belirten Başkan Akpınar, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

 

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Başkan Akpınar“Vatandaşlarımızın Sorunlarını Yerinde çözüyoruz”
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